Van kostuum tot tattoos: vaak discussie over kleding in Tweede Kamer

Kledingvoorschriften zijn er niet in de Tweede Kamer. Misschien juist daarom gaat het regelmatig over wat gepast is om er te dragen en wat niet, en worden volgens sommigen soms de grenzen opgezocht.

Voor de Tweede Wereldoorlog moesten Kamerleden op eigen kosten een ambtskostuum aanschaffen dat nu zo'n 30.000 euro zou kosten. Iedereen zag er toen dus hetzelfde uit. Vandaag gaat het over de blote armen met tattoos van SP-Kamerlid Kwint, en of dat wel past bij de functie.

De afgelopen eeuw is de mening over wat gepaste of representatieve kleding is voor politici nogal aan verandering onderhevig geweest. Politici houden rekening met de uitstraling en voorbeeldfunctie van het Kamerlidmaatschap. Maar zij gebruiken kleding ook als ondersteuning van hun politieke opvattingen.