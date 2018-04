Recordomzet voor HEMA en voorzichtig meer winst

Warenhuisketen HEMA heeft voor het tweede kwartaal op rij winst gemaakt. In de laatste drie maanden van het jaar steeg de omzet naar 357 miljoen euro, een stijging met bijna vier procent. De kwartaalwinst kwam uit op zes miljoen euro.

Over het hele jaar genomen steeg de omzet met 3,5 procent naar 1,24 miljard euro, bij online zelfs met 31 procent. Dat levert echter nog geen zwarte cijfers op. Het nettoverlies komt uit op 30,9 miljoen euro tegen 26 miljoen in 2016. Het gros van dat verlies, 23 miljoen euro, is toe te schrijven aan de eenmalige kosten van de herfinanciering en de kosten voor het onderzoek van de strategische opties.

De HEMA heeft in 2017 winkels verbouwd, nieuwe winkels geopend, overtollige voorraden weggewerkt en meer verkocht tegen hogere marges. De grootste omzetstijging werd geboekt bij huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten met 6,6 procent, gevolgd door kleding met 2,6 procent. "Een sterk jaar waarin we veel hebben bereikt", zegt HEMA-topman Tjeerd Jegen. "Niet eerder hebben we zoveel winkels buiten Nederland geopend."

Dubai

In alle landen waar HEMA actief is werd omzetgroei geboekt. Internationaal groeide het winkelnetwerk met 25 winkels, waarvan 20 in Frankrijk, drie in Spanje, een in België en een in Duitsland. Dit jaar plant het warenhuis 30 tot 35 nieuwe winkels in onder meer Oostenrijk en het Midden-Oosten, waaronder in Dubai.

HEMA staat al een half jaar in de etalage, maar de verkoop wil niet erg vlotten. Eigenaar Lion Capital wil van de HEMA af en hoopt er minstens een miljard euro voor te krijgen. Tot nu toe zijn er volgens het FD twee geïnteresseerde kopers, de Britse investeringsmaatschappij Clayton Dubilier & Rice, en het Nederlandse consortium van Gilde en Alpinvest.

HEMA heeft meer dan 700 winkels in negen landen en ruim 11.000 medewerkers.