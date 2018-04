Facebookaccounts van Lubach bestaan niet meer

Programmamaker Arjen Lubach is gestopt met Facebook. Zijn privépagina en die van Zondag met Lubach bestaan niet meer. Zoals aangekondigd deed hij dat om 20.00 uur in het Facebook-evenement 'Bye Bye Facebook'. "Goed, ik ben eraf. HEERLIJK", schrijft hij op Twitter.

Hoeveel mensen zijn voorbeeld hebben gevolgd, is vooralsnog onduidelijk. 32.000 mensen hadden gezegd dat te zullen doen.

Lubach maakte zijn voornemen afgelopen zondag bekend in Zondag met Lubach. Hij heeft onder meer kritiek op de manier waarop het socialemediaplatform omgaat met privacygegevens. Ook ergert hij zich aan de verspreiding van nepnieuws via Facebook.

Nederland telt tien miljoen Facebookgebruikers. Deskundigen wijzen erop dat het overgrote deel van de gebruikers niet van Facebook af wil. De meeste mensen vinden het leuk en makkelijk om op dit soort platforms actief te zijn, of het nu voor het werk is of privé.