Kabinet vermoedt dat Syrië chloorgas heeft gebruikt in Douma

Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas, te weten chloorgas, is gebruikt het afgelopen weekend tijdens een aanval in Syrië. Minister Blok schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het ook waarschijnlijk is dat het Syrische regime verantwoordelijk is voor de aanval op Douma, dat tot voor kort nog in handen was van een extremistische rebellengroepering.

"De beelden uit Douma zijn verschrikkelijk", aldus Blok in de brief. "Het gebruik van chemische wapens is een ernstige schending van internationaal recht."

Niet verboden

Chloor is niet verboden volgens de Chemische Wapens Conventie van 1993. Want bij het opstellen dacht niemand dat chloor ooit nog gebruikt zou worden als wapen. Het is vrij verkrijgbaar voor Syrië en wordt gebruikt in de industrie, de landbouw en voor het zuiveren van water. Chloorgas is ook gemakkelijk in te zetten als wapen.

Blok vermoedt dat het bewind van de Syrische leider Bashar al-Assad erachter zit, omdat het vaker gifgas heeft gebruikt. Activisten en hulporganisaties die ter plekke zijn in het oorlogsgebied meldden dat het om gifgas gaat. Daarbij komt dat het Syrische regime nog altijd geen volledige opening van zaken heeft gegeven over zijn chemische wapenprogramma.

Nederland sluit zich hiermee aan bij onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, die ook van mening zijn dat alles erop wijst dat er gifgas is ingezet door Assad. Rusland en Syrië zeggen dat er helemaal geen gifgasaanval heeft plaatsgevonden.