Straatracende piloot alsnog weg bij Transavia

De piloot die vorig jaar werd veroordeeld voor betrokkenheid bij een dodelijke straatrace, gaat weg bij Transavia. De rechter oordeelde eerder dat Transavia hem niet mocht ontslaan, maar volgens een woordvoerder van de vliegmaatschappij gaat hij nu alsnog weg.

In maart 2016 reed co-piloot Casper van W. met zijn vader over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. De vader van W. had te veel gedronken. Hij reed zo'n honderd kilometer per uur te hard en raakte de auto van een 19-jarige vrouw. Ze raakte zwaargewond en overleed later.

Casper van W., die kort na de dodelijke straatrace bij Transavia als co-piloot ging werken, reed met hoge snelheid achter zijn vader aan. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur.

Extreem gevaarlijk

Na de veroordeling wilde Transavia van hem af omdat het bedrijf zijn gedrag onverenigbaar vond met zijn functie als piloot. Maar van de rechter mocht Transavia hem niet ontslaan vanwege de veroordeling. Dat de man "extreem gevaarlijk" reed betekende niet dat hij zijn functie als piloot niet kan uitoefenen, vond de rechtbank.

Een woordvoerder van Transavia zegt tegen NH Nieuws dat Transavia en de co-piloot samen hebben besloten dat het dienstverband op korte termijn stopt. De man heeft sinds de uitspraak niet meer voor Transavia gevlogen.