Geen ontslag straatracende Transavia-piloot

Luchtvaartmaatschappij Transavia mag een piloot die vorig jaar werd veroordeeld vanwege een dodelijk ongeluk in Loosdrecht niet ontslaan. Volgens de rechter betekent het "extreem gevaarlijke rijgedrag" van de man niet dat hij zijn functie als piloot niet zou kunnen uitoefenen.

De 32-jarige Casper van W. racete op 16 maart 2016 met zijn 54-jarige vader Walter door de straten van Loosdrecht. Ze zouden in de bebouwde kom zo'n 100 kilometer te hard hebben gereden. De Porsche van de vader raakte een 19-jarige vrouw, die zwaargewond raakte en later overleed.

Van W. kreeg daarvoor een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van een jaar, waartegen overigens nog een hoger beroep loopt. Transavia noemde de veroordeling "onverenigbaar met zijn functie als piloot" en zette de piloot op non-actief. Zijn vader kreeg een celstraf van vier jaar en mag vijf jaar niet meer rijden.

Vast in dienst

Volgens de rechtbank wist Transavia al dat Van W. als verdachte in beeld was van het ongeluk, toen het bedrijf hem in vaste dienst nam. "Hiermee is de indruk gewekt dat een veroordeling geen gevolgen zou hebben voor zijn werk als piloot."

Bovendien zegt de rechtbank dat de piloot in het strafrecht niet is veroordeeld voor medeschuld aan het dodelijk ongeval, maar "voor het veroorzaken van gevaar op de weg door veel te hard rijden in een omgeving waar dit echt niet kan", redeneert de rechtbank. "Daarmee is het een overtreding en geen misdrijf."

Transavia is verrast door de uitspraak en zegt het niet eens te zijn met de motivering van de rechter. De luchtvaartmaatschappij gaat in hoger beroep. De piloot blijft in afwachting daarvan op non-actief.