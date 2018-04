Tot 160 uur werkstraf voor mishandelen #handinhand-stel

Vier tieners zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 160 uur voor het mishandelen van twee mannen in Arnhem na een avond stappen. De slachtoffers zeggen dat ze zijn mishandeld omdat ze homoseksueel zijn, maar de rechtbank achtte anti-homogeweld niet bewezen. Het OM had tot 180 uur werkstraf geƫist tegen de vier verdachte tieners.

De mishandeling was in april vorig jaar rond 04.00 uur 's nachts. De tieners zwierven zonder medeweten van hun ouders 's nachts op straat. Ze hadden een betonschaar bij zich om fietsen te stelen toen ze het stel tegenkwamen. De twee mannen zeiden dat ze werden aangevallen omdat ze hand in hand over straat liepen. Volgens de rechtbank was de groep niet doelbewust op zoek naar homo's om die in elkaar te slaan.

Vijf tanden kwijt door vechtpartij

Een van de twee slachtoffers verloor vijf tanden tijdens de vechtpartij die uitbrak. De rechtbank concludeert dat niet is vast te stellen dat die tanden met de betonschaar uit de mond van de man zijn geslagen. De jongens hadden geen strafblad en dat woog mee in de hoogte van de straf. Drie tieners kregen werkstraffen van 80 uur. De vierde jongen, die het geweld uitlokte en het zwaar lichamelijk letsel toebracht, heeft 160 uur werkstraf gekregen.

De zaak kwam vorig jaar volop in het nieuws, waarna bekende en onbekende Nederlanders zich hand in hand lieten fotograferen.