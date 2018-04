Macron en Trump trekken samen op na chemische aanval in Syrië

President Macron en president Trump hebben in een telefoongesprek afgesproken dat ze de reactie op de gifgasaanval in Syrië op elkaar zullen afstemmen. De twee presidenten zijn het erover eens dat zaterdag chemische wapens zijn gebruikt bij een aanval op Douma bij Damascus, dat in handen is van rebellen.

Het kantoor van president Macron maakte vanochtend bekend dat er contact was geweest met Trump over Syrië. Ze spraken af dat ze zullen samenwerken om erachter te komen wie voor de gifgasaanval verantwoordelijk is. Macron en Trump willen precies in kaart brengen welke partijen verantwoordelijkheid dragen voor de gebeurtenissen in Syrië.

De twee leiders hebben hun inlichtingendiensten opdracht gegeven tot nauwe samenwerking in de komende dagen. De informatie die ze hebben, zullen ze delen. Frankrijk en de Verenigde Staten willen ook samen optrekken in de VN-Veiligheidsraad, die de gifgasaanval vandaag bespreekt.

Reactie Trump

President Trump reageerde gisteren fel op de gifgasaanval. Op Twitter noemde hij president Assad een beest en hij schreef dat Assad er een hoge prijs voor zal betalen. De aanval op Douma, nabij Damascus, heeft aan zeker 40 mensen het leven gekost. Douma werd bestookt tijdens een nieuw offensief tegen rebellen, nadat een bestand op niets was uitgelopen.

De Amerikaanse senator John McCaine legt een verband tussen de Amerikaanse passiviteit in Syrië en de gifgasaanval. McCaine zei dat Trump vorig jaar met een raketaanval op een Syrische luchtmachtbasis wel een krachtig antwoord had op een gifgasaanval in de provincie Idlib. Daar vielen toen ook tientallen doden. Hij riep Trump op dat nu weer te doen.

Trumps adviseur voor de binnenlandse veiligheid Thomas Bossert wijst op de timing van de Syrische gifgasaanval: bijna een jaar na de Amerikaanse aanval op de luchtmachtbasis.