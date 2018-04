Syrische media: luchtmachtbasis Homs bestookt met raketten

Het militaire vliegveld T4, of Tayfur, bij de Syrische stad Homs is bestookt met raketten. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn er acht raketten neergehaald. Er zouden meerdere doden en gewonden zijn.

In Syrische media wordt gesteld dat de Verenigde Staten achter de raketaanval zitten, maar het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkent dat. President Trump dreigde gisteren dat het Syrische regime "een hoge prijs" zou moeten betalen voor een aanval met gifgas, zaterdag in de stad Douma. Vorig jaar april bestookten de Amerikanen een Syrische luchtmachtbasis met Tomahawk-raketten als vergelding voor een aanval met chemische wapens op de stad Khan Sheikhoun.

Wat er in Douma precies is gebeurd is nog altijd onduidelijk, omdat het niet door onafhankelijke bronnen valt te controleren. Syrië en zijn bondgenoot Rusland spreken tegen dat er een aanval met gifgas is geweest.

Later vandaag buigt de VN-Veiligheidsraad zich over de ontwikkelingen van de laatste dagen in Syrië.