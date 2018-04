Eerste officiële warme dag van het jaar: 20 graden is aangetikt

Zijn we weer: een bericht over het weer. Nu eentje waar zonaanbidders blij mee zullen zijn: het is vandaag namelijk de eerste officiële warme dag van het jaar.

Meteorologen spreken van een warme dag als de maximumtemperatuur 20 graden of hoger is. Vanmiddag rond 13.00 uur stegen de thermometers in Eindhoven als Maastricht al boven de 20 graden. En rond 15.00 uur bereikte ook De Bilt de magische grens van 20 graden.