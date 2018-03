Zeventien graden dit weekend, maar ook veel regen

Eerst het goede nieuws: het voelt dit weekend buiten aan als lente, met temperaturen tot maar liefst 17 graden. Maar voor rokjes of terrassen is het waarschijnlijk nog te vroeg, omdat de bewolking overheerst en regen wordt verwacht.

Weerplaza noemt de verwachte temperaturen van 15 tot 17 graden hoog voor de tijd van het jaar. Normaal zijn de maximumtemperaturen in de eerste helft van maart 8 of 9 graden. Vorige week was het juist bijzonder koud: toen kon er na dagenlange vorst nog geschaatst worden.

Spelbreker is komend weekend de bewolking. Die maakt het weerbeeld toch vrij somber, aldus Weerplaza. Morgen begint de dag in het noorden met regen, in de rest van het land overheerst de bewolking. Soms komt de zon er wel tussendoor. De temperaturen lopen voor het eerst dit jaar op tot 15 graden. In het zuiden kan het ook 16 of zelfs 17 graden worden. In de late middag en avond gaat het vanuit het zuiden regenen en ook zondag is het veelal nat.

WK allround

De weersomstandigheden zijn volgens Weerplaza "verre van ideaal" voor het WK allround schaatsen in Amsterdam. Dat wordt buiten gehouden, op een tijdelijke baan in het Olympisch Stadion. De relatief hoge temperaturen en de neerslag zijn niet goed voor de ijskwaliteit, al verzekert baandirecteur Rintje Ritsma dat de baan daar prima tegen bestand is. Bij gebrek aan overdekte tribunes doen toeschouwers er evengoed verstandig aan om zich te kleden op regen.