Maart was kouder dan januari en december, maar lenteweer nadert

De lente is in volle gang, maar daar merk je op deze Eerste Paasdag weinig van. Ook de afgelopen maand was volgens Weerplaza opvallend koud. Zelfs in de wintermaanden december en januari was het warmer dan in maart.

De gemiddelde temperatuur in maart was 4,7 graden. Normaal is dat 6,2 graden. In december was het 4,9 graden en ook in januari was het warmer, met 5,6 graden. Dat twee van de drie wintermaanden warmer zijn dan maart, komt volgens Weerplaza niet vaak voor.

Het contrast met maart 2017 is enorm. Dat was de een-na-warmste in ruim honderd 100 jaar. Met 8,7 graden lag de gemiddelde temperatuur maar liefst vier graden hoger dan de afgelopen maand. Maar zacht lenteweer staat voor de deur. Volgend weekend zou het kwik zelfs tot 20 graden kunnen stijgen.