Sluiting rookruimtes in horeca: 'Gaan ze dan in de toiletten roken?'

"Compleet gestoord", noemt horeca-ondernemer Rob Lunenburg de beslissing van de ministerraad om binnen nu en twee jaar alle rookruimtes te sluiten. Vanaf dan is roken in cafés, ook in speciale rookruimtes, definitief ten einde.

"Dit is gewoon niet te handhaven in de grotere horecabedrijven, dit kan niet", zegt Lunenburg. "Ik denk dat het kabinet en de Tweede Kamer gewoon niet inzien wat voor gevolgen dit heeft."

Lunenburg heeft een discotheek in het Brabantse Loosbroek. Na de invoering van het rookverbod in horecagelegenheden liet hij voor 75.000 euro een glazen rookruimte bouwen. Op straat voor zijn pand mag niet gerookt worden in verband met overlast voor de buurt. "Waar moeten bezoekers dan over twee jaar gaan roken? Doen ze dat dan in de toiletten?", zegt hij.