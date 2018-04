'Overlast verwarde mensen niet terug te zien in cijfers ggz'

Het beeld dat bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg leiden tot meer overlast van 'verwarde personen' lijkt niet te kloppen. Dat blijkt uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland, meldt de Volkskrant.

De uitgaven aan de ggz zijn de afgelopen vier jaar met tien procent gestegen naar 3,5 miljard euro. Ook hoefden medewerkers van de crisisdiensten minder in actie te komen. In 2013 was dat 70.000 keer, vorig jaar 60.000.

"De verhalen over de bezuinigingen op geestelijke gezondheidszorg, waardoor bijvoorbeeld het aantal verwarde personen zou stijgen, zijn dus niet met deze cijfers te onderbouwen", zegt seniorbeleidsadviseur ggz Jaap van der Rijst van Zorgverzekeraars Nederland tegen de krant.

Politiecijfers

De cijfers staan haaks op de aantallen die de politie in december vorig jaar noemde. Sinds 2011 bestaan er nationale cijfers over het aantal keren dat de politie een melding krijgt over een verward persoon. Dat aantal is de afgelopen jaren bijna verdubbeld, van zo'n 40.000 naar bijna 75.000 meldingen per jaar.

Maar die cijfers zijn volgens Van der Rijst niet terug te zien in de declaratiecijfers van ggz-instellingen. "De vraag is of er bij die meldingen van verwarde personen wel altijd sprake is van een psychiatrische crisis. Het kan ook om ander afwijkend gedrag gaan."