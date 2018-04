Zonne-energie kan een stuk mooier

De energie die ze opwekken kan gebruikt worden voor wegverlichting, verkeerslichten en elektrisch rijden. In Krommenie opende in 2014 het eerste fietspad met honderd meter aan zonnecellen erin. Niet lang daarna volgde het Van Gogh-pad in Eindhoven, een lichtgevend fietspad waarvan het patroon is gebaseerd op het schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh.

Ook op autowegen is deze techniek toepasbaar. In Nederland ligt er zo'n 140.000 kilometer aan openbare wegen, waarvan 120.000 kilometer redelijk weinig verkeer te verwerken krijgen. Die wegen, die vaak een groot deel van de dag in de zon liggen, zijn in potentie een enorme energiecentrale.