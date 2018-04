Wereldwijd sterke groei van zonne-energie

Er is vorig jaar wereldwijd veel meer geïnvesteerd in zonne-energie dan in welke andere energie-technologie dan ook. Dat blijkt uit een rapport van de VN. De investeringen groeiden met 18 procent naar ruim 130 miljard euro.

Het totale bedrag aan investeringen in hernieuwbare energie bedroeg 227 miljard euro. Dit was fors meer dan de nieuwe investeringen in kolen en gas, die worden geschat op 83 miljard euro. Zonne-energie, wind, biomassa en andere vormen van hernieuwbare energie produceerden vorig jaar samen ruim 12 procent van de elektriciteit wereldwijd. De rest komt nog altijd uit fossiele brandstoffen.

Dalende prijzen

Volgens het rapport The Global Trends in Renewable Energy Investment 2018komt de stijging in duurzame investeringen vooral door de sterk dalende prijzen voor zonne-energie. Het jaar 2017 was het achtste jaar op rij dat de investeringen in hernieuwbare energie boven de 200 miljard dollar uitkwamen (bijna 163 miljard euro) en er is sinds 2004 maar liefst ruim 2.300 miljard euro in groene energie geïnvesteerd.

China is koploper in duurzame investeringen. Maar ook in Australië, Mexico en Zweden zijn die investeringen fors gegroeid. In andere landen was vorig jaar juist sprake van een daling, zoals in de VS, Engeland en Duitsland.