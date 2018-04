Kabinet en coalitiepartijen buigen zich over referendum Inlichtingenwet

Vanmiddag gaan de vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar om tafel om de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) te bespreken, na het referendum van 21 maart.

Vorige week werd al duidelijk dat de uitslag van het referendum - een meerderheid stemde tegen - voor de regeringspartijen reden was om over aanpassingen van de Inlichtingenwet na te denken.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Het gaat al een week over de vraag hoe de zorgen van de tegenstanders kunnen worden weggenomen zonder de wet echt te veranderen, want daar zijn de vier partijen allemaal voor."

Niet eenvoudig

Het wordt niet eenvoudig voor de partijen om hier uit te komen, omdat ze verschillende opvattingen hebben. Ze zijn het al niet eens of de aanpassingen in de wet moeten worden vastgelegd, of in een soort bijlage met uitleg.

"VVD en CDA willen dat duidelijk is dat de hoofdlijn van de wet overeind blijft", zegt Van der Wulp. "Deze partijen zitten niet per se te wachten op grote tekstuele wijzigingen van de wet of van bijlagen. Voor D66 ligt dat weer anders. Die partij wil dat het echt zichtbaar is dat er iets met de uitslag is gedaan."