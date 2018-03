Eindstand referendum: meer kiezers tegen inlichtingenwet dan voor

Blij met discussie

De Amsterdamse studenten die de aanzet gaven voor het referendum zijn tevreden over de maatschappelijke discussie die is ontstaan over de wet. "We zijn erg blij met de uitkomst", zegt initiatiefnemer Tijn de Vos tegen het ANP. "Privacy en veiligheid waren niet echt sexy onderwerpen. De wet is ook vrijwel geruisloos doorgevoerd, mensen wisten er niks over. Door het referendum is er heel veel over gesproken."

Toen hij vorige zomer met enkele Amsterdamse medestudenten besloot een referendumaanvraag in te dienen, voelde hij zich nog een enkeling die op een feestje een mening verkondigt. "Vervolgens bleken 400.000 mensen die mening te delen. En nu hebben drie miljoen mensen tegengestemd."

Van de studenten hoeft de "sleepwet", zoals zij hem noemen, niet van tafel. "We hopen dat de pijnpunten worden aangepast. Er moet nu in elk geval door de politiek over worden gesproken."