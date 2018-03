Amsterdam stemt in grote meerderheid tegen inlichtingenwet

De landelijke uitslag van het referendum is er nog niet, maar het lijkt erop dat de tegenstanders hebben gewonnen, al is het verschil niet heel groot. Opvallend is ook dat er flink wat mensen blanco hebben gestemd voor het referendum over de nieuwe inlichtingenwet.

Stemmers in het buitenland

Uit de cijfers van de ANP-uitslagendienst blijkt ook dat zo'n 23.500 Nederlanders in het buitenland hebben meegedaan aan het referendum over de inlichtingenwet. Op vijftien ambassades waren briefstembureaus ingericht. Mensen konden hun stem per brief naar een van die ambassades sturen.

Daar werden die stemmen ook geteld. Onder meer in Washington, Bangkok en Tokio werden daarvoor extra mensen ingezet. In landen waar geen briefstembureaus waren ingericht, zorgden de ambassades er op een andere manier voor dat de stemmen naar Nederland werden doorgesluisd.

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders zitten voor langere tijd in het buitenland. Degenen die nog ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente konden ook stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor moesten ze dan wel iemand uit hun gemeente machtigen.