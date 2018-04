'Schoolkinderen fietsen te weinig'

Op fietsuitjes merken leerkrachten de gevolgen: regelmatig raken kinderen door hun gebrek aan ervaring in de problemen, zoals sturen die in elkaar raken of botsingen door abrupt remmen.

Volgens De Jong krijgen de leerlingen ook minder inzicht in het verkeer. "Op de fiets leren ze hoe het verkeer loopt, hoe snel voertuigen gaan. Voor de ontwikkeling van het verkeersinzicht is het belangrijk om jong te beginnen. Als ze er pas mee beginnen op hun twaalfde, als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, dan missen ze dat."

VVN vindt bovendien dat fietsen hoort bij de ontwikkeling van een kind. "De voordelen voor fietsende kinderen worden vaak onderschat: het deel kunnen nemen aan schooluitjes, het zelfstandig de wijk uit kunnen, naar sport en vriendjes kunnen gaan, het zijn allemaal zaken die kinderen meer kansen bieden op een goede ontwikkeling."

Pakketten

De komende tijd wil VVN achterhalen waarom ouders minder voor de fiets kiezen. Is het alleen de chaos rond scholen, of zijn er ook financiële of culturele obstakels? "Als we weten wat de oorzaak is, dan kunnen we ook een oplossing zoeken. Als gemeenten en provincies geld beschikbaar stellen, dan moeten we eerst weten waarom ze niet op de fiets gaan."

VVN denkt eraan om bijvoorbeeld pakketten samen te stellen waarmee scholen op het eigen plein les kunnen geven in fietsen. Dat kan een aanvulling zijn op de theoretische lessen en het praktijkexamen, waaraan respectievelijk 90 en 80 procent van de basisscholen meedoet.