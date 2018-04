BBC door het stof na in scène zetten van boomhuttenbouw

De BBC erkent dat de makers van de documentaire-serie Human Planet zeven jaar geleden in de fout zijn gegaan. Bij het maken van een vervolg op de reeks kwam onlangs aan het licht dat leden van het Korowai-volk in West-Papoea destijds een boomhut bouwden op spectaculaire hoogte, maar dat die helemaal niet werd bewoond, zoals op televisie werd gezegd.

De zaak doet denken aan een andere misser van de BBC in 2011. Toen ontstond ophef over de serie Frozen Planet over het leven op de Noordpool. Er werd gedaan alsof David Attenborough en de zijnen bij de geboorte van ijsbeertjes op de Noordpool waren, maar ze waren gewoon gefilmd in Nederland, in Ouwehands Dierenpark.

In hetzelfde jaar werd in Papoea-Nieuw-Guinea dus ook bedrog gepleegd. In Human Planet was te zien hoe leden van het Korowai-volk een boomhuis bouwden in de kruin van een woudreus. Om in te wonen, vertelde de voice-over.

Hangplek voor tieners

"Niks van waar", kreeg de schrijver en avonturier Will Millard te horen toen hij onlangs voor de BBC bij de Korowai was, voor het maken van de vervolg-serie My year with the tribe. "We bouwden het boomhuis op verzoek van de makers zo hoog in de boom. Maar zo hoog wonen we helemaal niet."

Volgens Millard worden er soms wel boomhutten wat hoger gebouwd, maar dat zijn een soort hangplekken voor tieners. Of ze worden gebruikt voor rituelen.

Verplichte training

De BBC heeft in een verklaring toegegeven dat de kijkers zeven jaar geleden zijn misleid doordat de makers het verhaal hebben aangedikt. "Sinds Human Planet in 2011 werd uitgezonden, hebben we voor alle makers verplichte trainingen georganiseerd om iedereen te doordringen van onze redactionele richtlijnen en onze normen en waarden", zegt de omroep.