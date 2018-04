Minister wil gesprek met zorgverzekeraars over beleggen in farmaceuten

Minister Bruins (VVD) voor Medische Zorg gaat met zorgverzekeraars praten over hun investeringen in de farmaceutische industrie. Hij wil weten of zij hun invloed kunnen gebruiken om de prijs van medicijnen naar beneden te krijgen.

Bruins ziet de investeringen van de verzekeraars in farmaceutische bedrijven als een kans. "Sommige van die bedrijven brengen heel dure medicijnen op de markt. We moeten de medicijnprijzen niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst betaalbaar houden. Iedereen die aan dat vraagstuk kan bijdragen is mij dierbaar."

Een aantal zorgverzekeraars belegt in medicijnfabrikanten die extreem hoge prijzen vragen voor hun medicijnen. Die verzekeraars investeren miljoenen euro's in bedrijven als Biogen en Gilead, die onder vuur liggen.

'Het wringt'

Kamerlid Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie vindt het een onwenselijke situatie dat zorgverzekeraars investeren in de farmaceutische industrie. "Een zorgverzekeraar heeft een wettelijke taak om goede zorg in te kopen voor een goede prijs. Als diezelfde zorgverzekeraar ook belangen heeft in de farmaceutische industrie, waarvan we weten dat daar winsten worden gemaakt die niet in verhouding staan tot de prijs van de ontwikkeling van medicijnen, dan wringt dat wel."

VVD-kamerlid De Vries is niet principieel tegen de beleggingen door zorgverzekeraars. Ze denkt dat patiënten blij zijn met investeringen in de ontwikkeling van medicijnen. De Vries vindt wel dat een verzekeraar goed moet nadenken over belangen in een farmaceut die hoge prijzen vraagt voor medicijnen. Ze verwacht dat de verzekeraars de prijs kunnen beïnvloeden door hun aandeelhouderschap.

De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering over de investeringen. PvdA-Kamerlid Dijksma vindt het onlogisch en onbegrijpelijk, omdat zorgverzekeraars ook verantwoordelijk zijn voor het drukken van de kosten in de zorg. Dijksma: "Uitgerekend de farmaceuten die peperdure medicijnen maken, vaak over de ruggen van kwetsbare patiënten, krijgen nu hun financiële steun."

Spinraza

De hoge prijzen van bepaalde medicijnen zijn de afgelopen tijd vaker onderwerp van gesprek geweest in Den Haag. Het ging daarbij onder meer om Spinraza, een medicijn van Biogen tegen de spierziekte SMA. Het middel kost honderdduizenden euro's per patiënt per jaar. Gilead rekent in Europa hoge prijzen voor een medicijn om hepatitis C te behandelen.