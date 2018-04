John de Mol slaat weer toe: Gerard Ekdom naar Radio 10

De dj was in zijn tijd bij 3FM regelmatig te zien in het Glazen Huis voor de Serious Request-actie. Hij werd nog populairder omdat hij voor de webcam vaak nummers mee-playbackte. Living Doll van Cliff Richard & The Young Ones was daar een van. Jarenlang maakten mensen tienduizenden euro's over naar Serious Request om die plaat aan te vragen.

Ekdom stapte in 2015 over naar NPO Radio 2 om een ochtendshow te maken, Ekdom in de Ochtend. In totaal won hij drie keer de Gouden RadioRing voor het beste programma: in 2011 voor Ekstra Weekend, in 2012 voor Effe Ekdom en dit jaar voor Ekdom in de Ochtend. Ook kreeg hij vier keer de Zilveren RadioSter voor beste dj.