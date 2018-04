Netanyahu schort 'deal' over uitzetten Afrikaanse migranten alweer op

Enkele uren nadat de Israëlische regering bekend had gemaakt dat er een deal is gesloten met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR over Afrikaanse migranten, is die deal alweer opgeschort.

Israël zei van plan te zijn de migranten naar westerse landen te sturen. Dat plan zou als vervanging dienen voor het controversiële voornemen van Israël om Afrikaanse mannen uit met name Sudan en Eritrea naar andere landen in Afrika te sturen. Gevreesd werd dat ze daar helemaal niet veilig zouden zijn.

Premier Netanyahu beweerde vanmiddag dat nu westerse landen als Duitsland, Italië en Canada de migranten zouden gaan opnemen, maar de Duitse en Italiaanse regering zeggen van niets te weten.

Het was volgens Israël de bedoeling dat de westerse landen ongeveer 16.000 van de 37.000 Afrikaanse migranten in het land zouden opnemen. De rest zou in Israël mogen blijven.

Nu is er dus internationaal onduidelijkheid over het akkoord. Bovendien is de deal Netanyahu in eigen land op veel kritiek komen te staan. Voornamelijk rechts georiënteerde politici hekelden het feit dat duizenden, veelal illegaal binnengekomen, Afrikanen in Israël mochten blijven.

Migranten de dood in jagen

Premier Netanyahu meldt op Facebook dat het akkoord is opgeschort en dat er opnieuw naar de inhoud zal worden gekeken. Hij zegt dat hij samen met de minister van Binnenlandse Zaken gaat praten met vertegenwoordigers van de wijken waarin de Afrikaanse migranten wonen. Pas daarna zal de invoering van het akkoord opnieuw worden overwogen.

In februari werd bekend dat Israël zo'n 20.000 mannelijke Afrikaanse migranten tot april de tijd gaf om het land te verlaten. Als ze zouden weigeren, riskeerden ze een gevangenisstraf. Critici en mensenrechtenorganisaties zeiden dat Israël daarmee de migranten de dood in zou jagen en drongen erop aan het plan te herzien.

Sinds 2005 is het aantal Afrikaanse migranten dat naar Israël gaat fors toegenomen. Het merendeel heeft zich gevestigd in het zuiden van Tel Aviv, dat om die reden soms 'Little Africa' wordt genoemd.