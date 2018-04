Israël: deal over uitzetten Afrikaanse migranten naar westerse landen

Israël zegt niet langer van plan te zijn Afrikaanse migranten uit te zetten naar landen in Afrika. Volgens de Israëlische regering is er een akkoord met de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om de migranten in plaats daarvan op te laten nemen door westerse landen. Het gaat om zo'n 16.000 mensen, voornamelijk asielzoekers uit Eritria en Sudan.

"Israël en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN hebben afspraken gemaakt over het vertrek van zeker 16.250 migranten naar westerse landen", meldt de regering. Volgens premier Netanyahu gaat het onder meer om Canada, Italië en Duitsland. De UNHCR bevestigt dat er een akkoord is, maar geeft geen details.

In februari werd bekend dat Israël zo'n 20.000 mannelijke Afrikaanse migranten tot april de tijd gaf om het land te verlaten. De regering wilde hen voor die reis 3500 dollar geven en een vliegticket naar landen in Afrika die volgens Israël veilig zijn. Volgens Israëlische media ging het om Rwanda en Uganda. Als de migranten weigerden, riskeerden ze een gevangenisstraf.

Kritiek

Vorige maand werd in Tel Aviv gedemonstreerd tegen het plan. Volgens de actievoerders en mensenrechtenorganisaties was Israël van plan om de migranten de dood in te jagen door ze uit te zetten, zelfs als het naar andere landen was dan waar ze vandaan kwamen. Critici spraken van een smet op het blazoen van een land dat bekendstaat als veilige haven voor Joodse migranten.

Ook de UNHCR was kritisch over het voornemen van Israël en had erop aangedrongen om de uitzettingsplannen te herzien. Volgens de UNHCR is gebleken dat migranten die de afgelopen jaren zijn uitgezet naar Afrika ten zuiden van de Sahara vaak in onveilige situaties terechtkwamen. Velen van hen hebben volgens de UNHCR later geprobeerd de gevaarlijke reis naar Europa te maken.

Sinds 2005 is het aantal Afrikaanse migranten dat naar Israël gaat fors toegenomen. Het merendeel heeft zich gevestigd in het zuiden van Tel Aviv, dat daardoor soms 'Little Africa' wordt genoemd. Voor die wijken komt de Israëlische regering nog met ontwikkelingsplannen.