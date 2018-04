Joesjtsjenko over vergiftiging: 'Mijn lippen smaakten naar metaal'

Wie er precies schuldig is, is nog steeds niet duidelijk. Maar volgens correspondent David Jan Godfroid denkt Joesjtsjenko wel degelijk dat Rusland achter de aanval zit. "Waarschijnlijk wil Joesjtsjenko niet direct Poetin de schuld geven, maar wel het Rusland van Poetin."

Joesjtsjenko roept Europa in het interview op in actie te komen tegen aanslagen zoals op dubbelspion Skripal, vorige maand in Engeland. "Ik zou graag zien dat wat wij noemen 'verenigd Europa' een vuist maakt tegen het middeleeuwse beleid van Rusland. Het doet pijn om te zien dat Europa zo blind is."