Anti-apartheidsactiviste Winnie Mandela (81) overleden

In 1990 kwam Nelson Mandela vrij. Het paar ging twee jaar later uit elkaar en scheidde officieel in 1996, maar ze hielden contact. Nelson Mandela overleed op 5 december 2013. Een paar dagen later nam zij samen met tientallen wereldleiders afscheid van haar ex-man in een stadion in Johannesburg.

Moord op Stompie

Winnie Mandela was niet onomstreden. Ze werd veroordeeld voor fraude en beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de 13-jarige Stompie Seipei, iets wat ze altijd heeft ontkend.

Seipei werd in 1989 door haar lijfwachten meegenomen, hij zou een verrader zijn die de apartheidspolitie hielp. Seipei werd later dood teruggevonden. Winnie Mandela werd in deze zaak later veroordeeld voor ontvoering en kreeg een gevangenisstraf van zes jaar cel opgelegd. In hoger beroep werd dit teruggebracht tot een boete.

Ook binnen haar eigen partij, het ANC, was ze controversieel. Veel ANC'ers zagen haar populariteit als een bedreiging. Ze bleef tot op hoge leeftijd actief binnen de partij. Ook bij het congres afgelopen december waar de opvolging van president Zuma werd besproken, was zij aanwezig.