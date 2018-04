Paasvuren met weinig wind blijven overlast geven

De paasvuren blijven tot problemen leiden met de luchtkwaliteit. Door de paasvuren die gisteravond zijn ontstoken, is in grote delen van Overijssel en de Achterhoek sprake van een verhoogde concentratie van fijnstof in de lucht. "Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden", aldus het RIVM op de website. De instelling adviseert mensen om de rook waar mogelijk zoveel mogelijk te mijden.

Het probleem zit in het rustige weer zonder veel wind, stelt het RIVM. Daardoor kunnen rook en fijnstof lang op een plek blijven hangen. In de loop van de middag komt er in het oosten van het land meer wind en gaat het regenen. Naar verwachting zal de luchtverontreiniging zich dan in noordwestelijke richting verplaatsen.

Milieudienst

Ook vanavond worden paasvuren aangestoken, meldt RTV Oost. Of dit opnieuw tot verhoogde fijnstofconcentraties gaat leiden, is nog niet te zeggen.

Gisteravond, toen nog sprake was van noordoostenwind, leidden de paasvuren vooral in het westen van het land tot klachten. Om 21.00 uur waren bij de Milieudienst Rijnmond al 250 klachten over stankoverlast binnengekomen. In het Drentse Emmer-Compascuum maakte de brandweer gisteravond vroegtijdig een eind aan een paasvuur, nadat omwonenden hadden geklaagd over rookoverlast.

Volgens het RIVM kan een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.