'Al-Shabaab doodt tientallen militairen Afrikaanse Unie in Somalië'

Amisom schrijft in een verklaring dat al-Shabaab in de regio Neder-Shabelle drie aanvallen gelijktijdig uitvoerde, in de plaatsen Buolo Mareer, Qoryooley en Golweyn. Die begonnen na een aanslag met een vrachtwagen vol explosieven autobommen op een basis van de Afrikaanse Unie. Daarna braken vuurgevechten uit die uren aanhielden. De aanvallen werden afgeslagen, waarbij dertig islamitische militanten zouden zijn uitgeschakeld. Al-Shabaab zegt geen dertig, maar veertien strijders te hebben verloren.

"Al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist en de aanval past ook helemaal binnen hun strijdmethodes", zegt correspondent Koert Lindijer. "Bij dit soort aanslagen op vredessoldaten zijn inmiddels al honderden soldaten uit Uganda, Kenia en Burundi gedood." Als terreurbeweging is de organisatie volgens hem heel hardnekkig. "Al-Shabaab heeft grondgebied moeten prijsgeven, maar als terreurbeweging is al-Shabaab nog steeds gevaarlijk."

Drone-aanvallen

De 22.000 man tellende vredesmacht van de Afrikaanse Unie, die de goedkeuring heeft van de Verenigde Naties, is al ruim tien jaar in Somalië aanwezig. De missie wil de Somalische regering helpen het geweld terug te dringen en het land te stabiliseren. De Amerikanen zijn ook bij de strijd betrokken en voeren in het land geregeld drone-aanvallen uit op al-Shabaab. Vorig jaar waren het er meer dan dertig.

Al-Shabaab is gelieerd aan al-Qaida en wil de sharia invoeren, strenge islamitische wetgeving. De organisatie pleegt al jaren veel en bloedige aanslagen in Somalië. De afgelopen jaren heeft al-Shabaab veel terrein verloren, vooral in stedelijke gebieden, maar de beweging blijft overal gevaarlijk. Zo werd in oktober in de hoofdstad Mogadishu een dubbele aanslag op een druk kruispunt gepleegd met een autobom. Daarbij kwamen meer dan 500 mensen om het leven, wat het de dodelijkste in Afrika gepleegde aanslag maakt.

"Eigenlijk bijna elk weekend is er sprake van bomaanslagen in de hoofdstad Mogadishu", zegt Lindijer. Meestal zijn regeringsgebouwen, luxe hotels of restaurants het doelwit.