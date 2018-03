Pubs in Ierland voor het eerst in 90 jaar open op Goede Vrijdag

Voor het eerst in ruim negentig jaar zijn in Ierland de pubs open op Goede Vrijdag. Het Ierse parlement schrapte in januari een wet uit 1927, waarin stond dat geen alcohol mag worden verkocht op de dag dat Christus werd gekruisigd.

De regel gold niet alleen voor pubs en restaurants in het van oudsher katholieke Ierland, maar ook voor winkels. In het verleden gold de wet ook voor Saint Patrick's Day, maar die werd al in 1962 ingetrokken.

Extra omzet

De afgelopen jaren groeide het verzet tegen het alcoholverbod in Ierland op Goede Vrijdag. De horeca en winkels zijn blij. Zij verwachten vandaag tientallen miljoenen euro's extra omzet.

Op sommige plekken in Duitsland is men onverminderd streng op Goede Vrijdag: zo mag er niet worden gedanst en bepaalde films zijn taboe.