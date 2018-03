Dansen en New Kids Nitro kijken mag vandaag niet in Duitsland

Wie op Goede Vrijdag in Duitsland naar de bioscoop gaat, zal het moeten doen met een film die past bij de christelijke feestdag. Naast het dansverbod, dat in sommige deelstaten geldt, is er ook een filmvertoonverbod op ruim 700 films. Onder de verboden films zijn onder meer King Kong, Terminator en de Nederlandse film New Kids Nitro. Twee jaar geleden kreeg een bioscoop in Bochum nog 100 euro boete toen The Life of Brian werd vertoond.

Het verbod op dans en film in Duitsland komt voort uit het idee dat het lijden van Jezus Christus in alle rust moet worden herdacht. In de meeste deelstaten wordt het met de handhaving niet zo nauw genomen. Sinds 2016 kunnen clubs een vergunning aanvragen om toch open te blijven en de instelling die over het filmverbod gaat, FSK, wordt ook steeds coulanter. Vanaf 2000 is slechts 1 procent van de gekeurde films afgekeurd.

Niet van deze tijd

Sinds 1952 wordt een lijst bijgehouden met verboden films. De films op de lijst bevatten volgens de FSK een verhaallijn die 'niet passend' is. Wat dan niet passend is, blijft vaag. Een vaste lijst met criteria gebruikt de Duitse kijkwijzer niet. Wel worden 'godslastering' en 'immoreel gedrag' genoemd als reden om een film te verbieden.

De instantie zelf zet overigens ook vraagtekens bij de wet. "Is het nog van deze tijd?", vraagt woordvoerder Stefan Linz zich af. De bioscoop is natuurlijk allang niet meer de enige plek waar een film te zien is. "De wet geldt niet voor vertoningen op tv of het kijken online, daar zijn de films gewoon te kijken." Linz verwelkomt een discussie over de wet.

Dansverbod

Over het dansverbod op Goede Vrijdag is al langer discussie. Voor een overtreding van het verbod kun je 1000 euro boete krijgen. Twee deelstaten gaan hier soepel mee om. In Berlijn geldt het verbod bijvoorbeeld alleen tussen 04.00 uur en 21.00 uur en ook in Hamburg kan 's nachts gefeest worden.

Twee jaar geleden werd de wet versoepeld. De rechter besloot clubs de mogelijkheid te geven een vergunning aan te vragen. Het grootste argument was dat vrijheid van godsdienst ook inhoudt dat je ook mag dansen wanneer je wilt. Toch zijn in een groot aantal deelstaten de clubs vandaag dicht.