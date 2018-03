Megaparkeerplaatsen in VS als gevolg van sjoemelsoftwareschandaal

Volkswagen installeerde software waardoor een auto 'wist' of hij werd getest in een lab of wanneer hij op de weg reed. In de testsituatie werd de uitstoot beperkt. Op de weg stootten sommige auto's veertig keer zo veel vervuilende stoffen uit als toegestaan.

De ex-topman van Volkswagen in de VS, Oliver Schmidt, kreeg zeven jaar cel voor zijn rol in het wereldwijde emissieschandaal. Bovendien moest het bedrijf miljarden dollars op tafel leggen voor het terugkopen en repareren van de wagens.

De Duitse autofabrikant biechtte op dat het wereldwijd ging om 11 miljoen wagens. Het Nederlandse concern kreeg een boete van bijna een half miljoen euro, de hoogste boete die de toezichthouder kan opleggen.

Vliegtuigen

Een flink deel van de auto's staat op een terrein in Victorville in Californië, naast een kerkhof voor vliegtuigen. De Californische woestijn is uiterst geschikt voor de opslag van voertuigen, vanwege de droge lucht en de minimale hoeveelheid neerslag er valt.