Vreugde bij Groningers: 'licht aan het einde van de tunnel'

In Groningen is opgetogen gereageerd op het kabinetsbesluit om de gaskraan in de provincie dicht te draaien. Actiegroepen de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad spreken van een keerpunt.

Bij Jelle van der Knoop van de Groninger Bodembeweging sprongen de tranen in zijn ogen toen minister Wiebes het nieuws bekendmaakte. "Waar je zo lang voor gevochten hebt, lijkt nu eindelijk werkelijkheid te worden."

Susan Top van het Groninger Gasberaad zegt dat ze dit besluit niet had verwacht. "Eindelijk is er licht aan het einde van de tunnel", zegt ze. Wel vreest Top voor de periode tot aan 2030, wanneer de gaswinning helemaal wordt stilgelegd. Ze is bang dat er tot die tijd meer aardbevingen zullen volgen.