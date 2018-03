COA sluit elf asielzoekerscentra, 250 banen weg

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit dit jaar elf asielzoekerscentra. Het COA maakte vanochtend bekend dat de capaciteit van alle azc's teruggaat van 31.000 naar 27.000 bedden. Daardoor zijn de elf centra overbodig geworden.

De asielzoekerscentra die gaan sluiten zijn de locaties in Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen. Van de meeste plekken was al bekend dat ze dicht zouden gaan, maar nu is duidelijk dat dat dit jaar nog gaat gebeuren.

Banenverlies

Door het sluiten van de centra verdwijnen er zo'n 250 banen. Het COA denkt dat vooral mensen met tijdelijke contracten erdoor geraakt worden.

"Van een aantal COA-medewerkers moeten we afscheid nemen", zegt bestuursvoorzitter Gerard Bakker. "Dat is moeilijk, deze collega's hebben er mede voor gezorgd dat niemand op straat heeft hoeven slapen tijdens de periode van hoge instroom."

Dalende instroom

De instroom van asielzoekers in Nederland daalt sinds de piek in 2015. Er zijn daardoor steeds minder opvangplekken nodig.

Na de sluiting van de elf centra zijn er nog 51 asielopvanglocaties in Nederland. Van de 27.000 bedden die overblijven, zijn er 5000 bedoeld als reservecapaciteit.