Ollongren: recht doen aan de uitslag van het referendum

Minister Ollongren wil "recht doen" aan de uitslag van het referendum over de Inlichtingenwet. Vandaag werd definitief bekend dat een meerderheid van de kiezers zich tegen de nieuwe wet heeft gekeerd: ruim 49 procent was tegen en ruim 46 procent voor.

Het kabinet heeft vandaag voor het eerst inhoudelijk over de uitslag overlegd. Nu de uitkomst officieel is, moeten de ministers nog eens over de wet praten en een nieuw besluit nemen. Het kabinet is niet verplicht om de mening van de meerderheid te volgen, want het referendum is niet bindend.

Vakminister mag iets ruimer spreken

"Veel mensen hebben voor gestemd en nog meer mensen tegen. Daar willen we op de een of andere manier recht aan doen en daar is het denken nu over aan de gang", zei Ollongren.

Rutte wilde over het referendum niet veel meer zeggen dan dat het kabinet de uitslag gaat wegen. Hij wilde ook niet ingaan op de uitspraak van Ollongren. "De vakminister heeft de vrijheid om iets ruimer te spreken. Ik vind dat ik als voorzitter van de ministerraad gehouden ben om de besluiten naar buiten te brengen en geen tussenstanden."

De ministers zijn ook niet van plan erover te speculeren hoelang de weging gaat duren, behalve dat "het zo snel gebeurt als zorgvuldig kan". "Dat moet je niet op een achternamiddag doen", zei Ollongren.