CTIVD bezorgd over privacy bij uitwisseling gegevens met buitenlandse diensten

Timing van publicatie

Plaatsvervangend secretaris Kervel van de CTIVD zei bij BNR dat Ollongren het rapport al een tijdje kende. De minister bepaalt het tijdstip waarop het wordt gepubliceerd.

Op de vraag of Ollongren het rapport dan niet voor het referendum bekend had kunnen maken, antwoordt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat hier nu eenmaal termijnen voor staan. En in dit geval kostte het ook tijd dat overleg nodig was met andere landen, zegt Binnenlandse Zaken.