Rutte: bij definitief 'tegen' kijken we nog eens naar inlichtingenwet

Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt dat "we steeds hebben gezegd dat we de wet zullen volgen op dit punt en dat betekent een heroverweging door het kabinet en het debat met de Kamer daarover aangaan." Ze wil niet vooruitlopen op wat dat heroverwegen inhoudt. "Na volgende week donderdag is het tijd voor de volgende stap."

Ollongren had gehoopt dat het kabinet genoeg mensen had overtuigd om voor te stemmen. "Dus in dat opzicht is dit een teleurstelling, ja." Ze vindt dat elke definitieve uitslag serieus genomen moet worden, maar "het is ook relevant dat veel mensen voor hebben gestemd."