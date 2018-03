Voetbal Inside-trio stapt over van RTL naar Veronica

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp verruilen deze zomer RTL voor Veronica. RTL heeft dat bevestigd. De drie tekenen een contract voor vier jaar bij Talpa TV, het bedrijf van John de Mol.

René van der Gijp zei eerder nog niet te weten of er een akkoord is. Hij heeft de gesprekken met Talpa aan Genee en Derksen gelaten. "Er wordt al maanden gepraat. Voor mij maakt het niet uit op welke zender ik zit. Als ik mijn dingetje kan doen op maandag- en vrijdagavond vind ik het prima", zegt hij.

WK talkshow

Het programma Voetbal Inside zal waarschijnlijk onder een andere naam op dezelfde dagen en tijdstippen te zien zijn bij Veronica.

Of Genee, Derksen en Van der Gijp nog wel deze zomer te zien zijn met een WK voetbal-talkshow is nog onduidelijk.

Voetbal Inside trekt op maandag gemiddeld tussen de 700.000 en 800.000 kijkers op RTL 7. In 2011 kreeg het programma onder de naam Voetbal International de Gouden Televizierring.

Het programma is een aantal keer in opspraak gekomen vanwege uitspraken die werden beschouwd als homofoob, seksistisch of racistisch. Naar aanleiding daarvan gingen sponsors Heineken en Gillette in gesprek met de makers. Activist en documentairemaker Sunny Bergman had op Facebook opgeroepen tot een sponsorboycot.