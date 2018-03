John de Mol begint eigen nieuwsrubriek

John de Mol gaat het ANP gebruiken voor een nieuwsprogramma op zijn eigen tv-zenders. Hoe en wat precies wil hij nog niet zeggen. Nieuws moet belangrijker worden voor zijn Talpaconcern, met onder meer de tv-zenders SBS6 en Net5. Zo verklaart De Mol de overname van het ANP door Talpa.

"Het ANP is een organisatie waar 24 uur per dag, zeven dagen in de week nieuws wordt verwerkt", zegt de John de Mol. "Wij zijn met het Talpaconcern van plan om onze kijkers en luisteraars 'twentyfour-seven' te bereiken en daar hoort ook nieuws bij."

Journalistenvakbond NVJ noemt de overname van het ANP door Talpa verrassend nieuws. "Het ANP bedient vrijwel het hele medialandschap met nieuws", zegt Thomas Bruning van de NVJ. "Nu wordt een grote speler in dat medialandschap eigenaar van die nationale nieuwsvoorziening. Daar zitten de zorgen."

Onafhankelijkheid

John de Mol garandeert zich niet met de journalistieke inhoud van het ANP te bemoeien. "Er bestaat een redactiestatuut waarin de redactionele onafhankelijkheid wordt gegarandeerd. Dat zullen wij volledig respecteren."

De Mol is blij met de overname van het ANP. "Wij zijn een sterk multimediabedrijf maar nieuwsvoorziening was een blinde vlek. Die hebben we nu opgevuld. En wij kunnen het ANP verder versterken als het gaat om video, daarin loopt het ANP nog wat achter. Andersom helpt het ANP ons om nieuws onderdeel te maken van de programmering van Talpa-zenders."

Eerder probeerde Talpa de Telegraaf Media Groep in te lijven, maar het Belgische Mediahuis ging er met de buit vandoor. Een andere optie was de koop van nu.nl, maar eigenaar Sanoma wil daar niet aan meewerken.

Beter

Nu het ANP is binnengehaald, is hij er niet meer rouwig om dat die andere overnamepogingen mislukten. "Eigenlijk is het ANP een betere oplossing." Waarom precies, wil de mediamagnaat niet zeggen. Toen De Mol bezig was met de Telegraaf Media Groep was het ANP nog niet te koop.

Talpa heeft met SBS6, Net5, Veronica en SBS9 vier televisiezenders. Daarnaast bezit het ook de radiostations 538, Veronica, Sky Radio en Radio 10 en de onlinediensten Juke en Kijk. De Mol wil met een volwaardig Nederlands mediabedrijf tegenwicht bieden aan grote

Amerikaanse wereldspelers als Google en Facebook.