Stikstoffabriek moet afhankelijkheid Gronings gas verminderen

Er zijn twee soorten gas: laagcalorisch en hoogcalorisch. Het gas uit Groningen is laagcalorisch, terwijl het gas uit de meeste andere gasvelden hoogcalorisch is. In bijvoorbeeld gasfornuizen en cv-ketels in Nederland, maar ook in landen als België, Duitsland en Noord-Frankrijk, is het laagcalorische gas de standaard. Het is niet mogelijk om zomaar over te schakelen op die andere gassoort, omdat de apparatuur daar niet op is ingesteld.