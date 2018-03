Turkije laat Griekse militairen niet gaan

Een Turkse rechter heeft opnieuw geweigerd twee Griekse militairen vrij te laten. Ze blijven vastzitten omdat het onderzoek in hun zaak nog loopt, zegt de rechter in Edirne.

De twee Grieken, een luitenant en een sergeant, waren op 1 maart in het noordoosten van Griekenland de grens gepasseerd. Ze werden opgepakt omdat ze in een Turkse militaire zone waren.

Slecht zicht door sneeuw

Volgens Griekenland gebeurde het per ongeluk. De militairen waren in het grensgebied op patrouille om illegale migratie tegen te gaan. Doordat het sneeuwde, was het zicht slecht. De twee zouden niet hebben gemerkt dat ze op Turks grondgebied waren terechtgekomen.

Maar Turkije neemt de zaak hoog op en houdt de Grieken nu al bijna een maand vast. Een eerder verzoek tot vrijlating werd al afgewezen. Griekenland stelde daarna voor om de militairen huisarrest te geven in het Griekse consulaat in Edirne, zodat ze in ieder geval weg zouden kunnen uit de gevangenis waar ze nu zitten.

Volgens de Turkse rechter is er genoeg bewijs tegen de twee en zouden ze kunnen vluchten als ze op borgtocht vrijkomen.

Pijnpunten

Het besluit dat ze vast blijven zitten, komt een dag na topoverleg tussen de EU en Turkije. EU-president Tusk en voorzitter Juncker van de Europese Commissie spraken gisteren in Bulgarije met de Turkse president Erdogan. Ze brachten een lange lijst pijnpunten ter sprake, waaronder de mensenrechten in Turkije, de militaire actie in Syriƫ en ook de arrestatie van de Griekse militairen.

Mogelijk houdt de Turkse weigering hen vrij te laten verband met het verblijf van acht Turkse militairen in Griekenland. De Turken ontvluchtten hun land na de mislukte couppoging in juli 2016.

Turkije wil hen berechten, maar het Griekse hooggerechtshof heeft tot drie keer toe bepaald dat ze niet worden uitgeleverd omdat ze in Turkije mogelijk geen eerlijk proces krijgen en omdat ze in de Turkse gevangenis kunnen worden gemarteld.