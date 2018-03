EU-overleg met Turkije levert niets op

Een bijeenkomst van de EU en Turkije in de Bulgaarse stad Varna heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Zowel EU-president Donald Tusk als president Tayyip Erdogan klonk somber op de gezamenlijke persconferentie na afloop.

"Als u mij vraagt of er oplossingen of compromissen zijn bereikt, is mijn antwoord nee", zei Tusk tegen de media. De EU is nog steeds bezorgd over de toestand in Turkije. "Ik kan zeggen dat ik al onze bedenkingen ter sprake heb gebracht. De lijst was lang."

De EU-landen eisen onder meer dat Turkije meer werk maakt van het respecteren van de mensenrechten. Ook is er kritiek op het arresteren van EU-burgers in Turkije, op de Turkse blokkade van gasboringen op Cyprus en op de militaire actie tegen Koerden in Syriƫ.

Banden aanhalen

Erdogan reageerde met de opmerking dat Turkije een democratische rechtsstaat is die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. Hij hoopt dat de EU en Turkije na een periode van anderhalf jaar van extreem gespannen verhoudingen de banden weer zullen aanhalen.

Hoewel hij in de afgelopen periode een paar keer liet doorschemeren dat een EU-lidmaatschap van Turkije wat hem betreft geen prioriteit meer heeft, zei Erdogan nu dat zijn land een volwaardig EU-lidmaatschap nastreeft. "Om Turkije buiten de uitbreiding van de Europese Unie te laten zou een grote fout zijn", zei Erdogan.