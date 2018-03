Facebook-topman Zuckerberg niet zelf naar Britse parlement

Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat niet zelf naar Londen om in het Lagerhuis vragen te beantwoorden over het privacyschandaal waarin Facebook verwikkeld is. Hij stuurt een van zijn andere topmannen: Mike Schroepfer (Chief Technology Officer) of Chris Cox (Chief Product Officer).

Een commissie van het Britse parlement wil uitleg over de gegevens van 50 miljoen Facebook-gebruikers die illegaal in handen zijn gekomen van databedrijf Cambridge Analytica. Dat bedrijf zou de gegevens onder meer hebben gebruikt in de verkiezingscampagne van Donald Trump.

Het was de grootste privacyschending in het bestaan van Facebook. Het sociale platform wist ervan, maar ondernam nauwelijks actie. Inmiddels heeft Zuckerberg publiekelijk het boetekleed aangetrokken en beterschap beloofd.

Complexe onderwerpen

De Britse Lagerhuiscommissie voor Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport heeft Facebook gevraagd een topfunctionaris naar Londen te sturen om vragen over de kwestie te beantwoorden, bij voorkeur Zuckerberg zelf. In een brief antwoordt Facebook dat Schroepfer en Cox beschikbaar zijn om na het paasreces naar Londen te komen.

Beiden hebben volgens Facebook al jaren topfuncties in het bedrijf en zijn in staat om vragen over "deze complexe onderwerpen" te beantwoorden. Waarom Zuckerberg niet zelf gaat, staat er niet bij.

De voorzitter van de Britse parlementscommissie heeft teleurgesteld gereageerd en hoopt nog steeds dat Zuckerberg bereid is om zelf te komen of om via een videoverbinding vragen te beantwoorden. Ook het Amerikaanse Congres heeft de Facebook-oprichter gevraagd om uitleg te komen geven. Of hij daaraan wel gehoor geeft, is nog niet bekend.

Beste persoon

Dat Zuckerberg iemand anders stuurt, is niet verrassend, zegt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn. "Hij heeft tot nu toe altijd weten te vermijden dat hij zelf moest getuigen over de problemen op zijn platform, niet alleen in dit schandaal maar ook over nepnieuws en Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen."

"Tegen Amerikaanse media zei Zuckerberg vorige week dat hij openstaat voor een gesprek met het Amerikaanse Congres, maar alleen als hij de beste persoon is om over het onderwerp te spreken. Het lijkt erop dat hij deze strategie ook in Groot-Brittanniƫ toepast."

"En dat zal voor de politici daar toch vreemd overkomen. Facebook kampt met de grootste crisis in zijn bestaan en dan wil de hoogste baas, de eindverantwoordelijke, niet eens langskomen om daarover te komen praten. Ik ben benieuwd of hij hetzelfde antwoord naar de Amerikaanse politiek gaat sturen, die uiteindelijk meer macht heeft over Facebook."