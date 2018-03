Hertelling loont voor D66 Rijswijk en CDA Amersfoort

Het CDA heeft na het hertellen van de stemmen een extra zetel in de gemeenteraad van Amersfoort gekregen. D66 moet het daar met een zetel minder doen. Ook in Rijswijk verschuift de zetelverdeling na het hertellen van alle stemmen. Daar krijgt D66 er juist een zetel bij, ten koste van lokale partij Wij.Rijswijk.

In meer dan tien gemeenten wordt een deel van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw bekeken. De hertelling wordt in veel gevallen aangevraagd door partijen die een paar stemmen tekort komen voor een extra zetel in de raad.

Amersfoort

Ook voor het CDA in Amersfoort was dat reden om bezwaar te maken. Tientallen ambtenaren begonnen gisterochtend alle ruim 70.000 stemmen opnieuw te tellen. Het verschil met de eerste telling bleek voor het CDA twaalf stemmen en dat is net genoeg om een restzetel in de wacht te slepen, meldt RTV Utrecht.

Volgens burgemeester Bolsius waren enkele stemmen ten onrechte als blanco geteld. Bij de hertelling werden daarnaast iets meer ongeldige stemmen geteld. Fouten zijn volgens Bolsius niet te voorkomen. "Welk systeem je ook kiest, er blijven altijd discussies aan kleven over hertellingen."

Rijswijk

In Rijswijk werden de stemmen herteld omdat er "een signaal van onregelmatigheden" was. Volgens Omroep West zat er een verschil tussen het aantal stempassen en het aantal uitgebrachte stemmen.

Na hertelling blijkt D66 in plaats van twee stemmen minder, vijf stemmen meer gekregen te hebben dan lokale partij Wij.Rijswijk. De restzetel gaat daarom naar D66, dat daarmee op hetzelfde aantal zetels uitkomt als vier jaar geleden.