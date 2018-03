Gezondheidsraad adviseert verstrekking van hiv-preventiepil Prep

Het geneesmiddel Prep, een pil die voorkomt dat mensen hiv oplopen bij onveilige seks, is volgens de Gezondheidsraad 'essentiële zorg' die beschikbaar zou moeten zijn voor risicogroepen zoals homoseksuele mannen.

Volgens de raad is het middel effectief, zowel medisch als wat betreft de kosten. De Gezondheidsraad komt met een advies op verzoek van oud-minister Schippers.

Of het middel hiermee voortaan wordt vergoed door zorgverzekeraars, is nog niet zeker. "We kunnen ons voorstellen dat een eigen bijdrage wordt gevraagd", zegt een woordvoerder van de raad. "Maar dat is typisch iets dat moet worden ingevuld door de politiek."

Jaarlijks komen in Nederland zo'n 800 nieuwe hiv-infecties voor. "Prep kan helpen dit aantal verder omlaag te brengen", schrijft de raad. Van de nieuwe infecties treedt twee derde op bij homoseksuele mannen. Ruim een kwart komt voor bij heteroseksuele mannen en vrouwen, vooral migranten.

GGD's

Huisartsen kunnen de pillen al voorschrijven, maar tot dusver werden ze niet vergoed door verzekeraars. Diverse organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en het Aidsfonds, hebben opgeroepen om zo snel mogelijk een vergoedingsregeling te treffen. Hierdoor zouden honderden hiv-besmettingen per jaar kunnen worden voorkomen. In onder meer Frankrijk, België en Noorwegen wordt het middel al vergoed.

Prep kan, mits volgens de voorschriften ingenomen, permanente bescherming bieden tegen hiv-besmetting. De werkzame stof voorkomt dat het virus zich bij een onbesmet persoon kan vermenigvuldigen. Diverse GGD's geven al actief voorlichting over het 'wondermiddel'.

Dalende kosten

De kosten voor Prep (Pre-Expositie Profylaxede) zijn de laatste jaren sterk gedaald. Volgens het Aidsfonds bedroegen die aanvankelijk meer dan 500 euro per maand, toen alleen het merk Truvada voorhanden was. Maar sinds er merkloze varianten te koop zijn kosten de pillen de gebruiker zo'n 50 euro per maand.

Het gaat om dertig pillen, waarvan er doorlopend één per dag moet worden geslikt. Sommige gebruikers nemen Prep echter alleen incidenteel in, als een soort morning afterpil. In dat geval worden de pillen alleen ingenomen voor en na de dag waarop iemand seks heeft.