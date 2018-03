Imam met gebiedsverbod valt Aboutaleb in preek aan

Een omstreden imam heeft in een preek uitgehaald naar de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb. In een video op Facebook noemt de imam Fawaz Jneid hem volgens De Telegraaf een afvallige moslim en een vijand van de islam.

In een reactie zegt Aboutaleb tegen de NOS dat hij bekend is met de uitspraken. "Het zou de imam sieren als hij zich zou inzetten voor verbinding in plaats van verdeeldheid te zaaien." De burgemeester wil verder niets kwijt over zijn veiligheidssituatie. Hij wordt al een paar jaar persoonlijk beveiligd.

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof is bekend met de preek. Volgens Schoof zijn "deze en andere uitlatingen" de reden dat minister Grapperhaus vorige maand een gebiedsverbod tegen de imam heeft verlengd. Jneid mag niet meer in de wijken Transvaal en de Schilderswijk in Den Haag komen.

Intolerante boodschap

De NCTV zegt dat de salafistische imam een "een intolerante boodschap verkondigt". "Daarmee draagt hij bij aan het radicaliseringsproces in de richting van jihadisme."

Leefbaar Rotterdam is boos om de uitspraken van Jneid. "Waarom wordt deze haatprediker niet uitgezet? Hoe kun je radicalisering bestrijden met de kraan wijd open?", zegt Tanya Hoogwerf van de lokale partij, die vorige week opnieuw de grootste werd bij de raadsverkiezingen in Rotterdam. "Het feit dat hij hier gewoon nog vrij rondloopt en zijn gif kan spuien geeft hem legitimiteit naar degenen die zijn preken lezen."

Jneid is omstreden omdat hij tegen homo's preekte en in het verleden de vermoorde cineast Theo van Gogh en politica Ayaan Hirsi Ali vervloekte. Hij kreeg in augustus vorig jaar een gebiedsverbod opgelegd omdat hij in een boekwinkel illegaal gebedsdiensten leidde.