Puigdemont vandaag voorgeleid, 100 gewonden in Catalonië

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont wordt vandaag voorgeleid aan de Duitse rechter-commissaris, heeft minister Hans-Joachim Grote van de deelstaat Sleeswijk-Holstein verklaard. Dat gebeurt in Neumünster. In die stad, vlak bij Kiel, werd Puigdemont gisteren vastgezet nadat de Duitse politie hem had aangehouden in de buurt van de Deens-Duitse grens.

Nadat formeel is vastgesteld dat de gedetineerde Catalaan daadwerkelijk Carles Puigdemont is, moet justitie bepalen of hij langer kan worden vastgehouden in afwachting van een besluit over uitlevering aan Spanje. Madrid wil Puigdemont berechten voor opruiing, rebellie en misbruik van publiek geld. Hij was een van de initiatiefnemers voor het illegale referendum in Catalonië, dat leidde tot het uitroepen van de onafhankelijkheid door Puigdemoint in oktober vorig jaar.

De beslissing om Puigdemont vast te houden in verband met het uitleveringsverzoek of op vrije voeten te stellen, wordt genomen op basis van Spaanse stukken waarin de gronden voor uitlevering worden onderbouwd.

Volgens regiominister Grote is het niet duidelijk of Puigdemont asiel wil aanvragen in Duitsland.

Puigdemont woonde tot voor kort in ballingschap in België. Hij was vorige week in Finland om er onder meer een lezing te geven. Hij zou met een aantal advocaten in een auto de grens tussen Denemarken en Duitsland zijn overgestoken, nadat hij lucht had gekregen van een nieuw Spaans arrestatiebevel. "Sinds vrijdag werd hij al gevolgd door de Spaanse geheime diensten", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Ze hebben echt heel veel in het werk gesteld om hem uiteindelijk te kunnen aanhouden."

Honderd gewonden

In Catalonië hebben gisteravond tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de arrestatie van de voormalige Catalaanse regiopresident. Bij harde confrontaties tussen betogers en politie zijn zeker honderd mensen gewond geraakt. Onder hen zijn ook tientallen politieagenten.