'Heel veel huurders zitten in een huis waar ze niet blij mee zijn'

Een groot deel van de mensen met een huurwoning is ontevreden met zijn of haar huis. Dat blijkt uit de ING Woonindex die vandaag wordt gepubliceerd, schrijft De Telegraaf. Met de Woonindex wordt het vertrouwen van huurders en mensen met een koopwoning in de huizenmarkt gepeild.

Slechts 15 procent van de huurders is tevreden over de woning. Van de mensen met een koopwoning zegt twee derde in zijn of haar ideale huis te wonen.

Koopwoning onbereikbaar

Bijna driekwart van de starters op de woningmarkt wil eigenlijk kopen, maar door de stijgende huurprijzen is een koopwoning voor velen onbereikbaar; huurders krijgen geen hypotheek tegen dezelfde maandlasten, omdat ze niet hebben kunnen sparen voor alle koopkosten. Ook zijn koopwoningen vaak niet beschikbaar door de hoge vraag en het dalende aanbod.

Veel starters vinden dat de huur van hun huis te hoog is voor wat ze ervoor terugkrijgen. Meer dan de helft van de ondervraagde huurders zou voor dezelfde maandlasten liever in een koophuis wonen.

'Niet alleen bijbouwen'

Volgens Wim Flikweert, manager wonen bij de ING, is het bouwen van woningen niet de enige oplossing. "De infrastructuur moet verbeterd worden, zodat de Randstad sneller bereikbaar wordt", citeert De Telegraaf Flikweert. Mensen die in de Randstad werken, kiezen dan vermoedelijk sneller voor een goedkopere woning buiten steden als Amsterdam en Utrecht.

Maar er wordt ook niet goed gebruikgemaakt van de woonruimte die wél beschikbaar is. "Er zijn 4,3 miljoen koopwoningen in het land, die nu niet optimaal benut worden. Een ouder echtpaar dat een jong stel op de bovenverdieping laat wonen, kan bijvoorbeeld een oplossing zijn", stelt Flikweert.