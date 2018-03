Catalanen eisen vrijlating Puigdemont: 'Schaam je Europa'

Puigdemont werd vanochtend in Duitsland aangehouden. Hij was na een lezing in Finland onderweg naar België, waar hij in ballingschap leeft. De demonstranten eisen dat hij wordt vrijgelaten en niet aan Spanje wordt uitgeleverd.

De voorzitter van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging ANC deed eerder vandaag een klemmend beroep op de EU en in het bijzonder Duitsland om Puigdemont niet uit te leveren aan Madrid. Aanhangers van de separatistenleider hebben meer demonstraties aangekondigd. Ook roepen ze mensen op om te staken.

Bekijk hieronder waarom de Belgische advocaat van Puigdemont denkt dat het weleens goed zou kunnen aflopen voor de Catalaan: