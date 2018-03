Catalaanse separatistenleider Puigdemont aangehouden in Duitsland

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont is in Duitsland aangehouden, heeft de Duitse politie bevestigd. Puigdemont was vanuit Denemarken via Duitsland onderweg naar België, waar hij in ballingschap leeft. Hij werd aan de Deens-Duitse grens tegengehouden en door de politie meegenomen. Puigdemont wordt nu vastgehouden op een politiebureau.

De Catalaanse leider had een lezing gegeven in Finland. De Finse politie was op zoek naar hem sinds het Europese aanhoudingsbevel tegen Puigdemont vrijdag weer van kracht werd. Vliegvelden en havens werden in de gaten gehouden, maar de Catalaan slaagde erin het land in een auto te verlaten.

Rebellie

Spanje wil Puigdemont berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Hij riep eind oktober vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit, na een referendum dat door het Spaanse Hooggerechtshof als illegaal was bestempeld.

Puigdemont week vervolgens uit naar België om zijn arrestatie te ontlopen. Daar is rebellie niet strafbaar en leek hij minder kans te lopen op aanhouding.

In december trok Spanje het internationale arrestatiebevel in omdat het Spaanse Hooggerechtshof de zaak nader wilde bestuderen. Afgelopen vrijdag maakte Madrid bekend dat het onderzoek was afgerond en het aanhoudingsbevel weer van kracht was. In de tussenliggende tijd kon Puigdemont vrijuit reizen en deelnemen aan politieke discussies in Kopenhagen, Zwitserland en Finland om zijn zaak in de publiciteit te houden.

Volgens Duitse media heeft de Spaanse recherche Puigdemont tijdens zijn recente reis naar Finland nooit uit het oog verloren en het Duitse Openbaar Ministerie getipt dat Puigdemont via Denemarken en Duitsland naar België zou terugreizen.

Juridisch circus

In de woorden van correspondent Rop Zoutberg is "het hele juridische circus direct op gang gebracht om Puigdemont uit te leveren aan Spanje". Zoutberg voegt daaraan toe dat er nu "ongetwijfeld weken van getouwtrek" volgen voordat er een besluit valt over het terugsturen van de separatistenleider naar Spanje.

Paul Bekaert, de Belgische advocaat van Puigdemont zegt desgevraagd tegen de Vlaamse VRT: "Hij zal voor een Duitse rechter gebracht worden en die zal beslissen of het Europees aanhoudingsmandaat uitgevoerd wordt of niet".

Puigdemont liet begin deze maand weten ervan af te zien opnieuw regiopresident te worden van Catalonië, waar bij regioverkiezingen de separatisten opnieuw de meerderheid kregen. Het constitutioneel hof in Madrid verbood Puigdemont zich via een videoverbinding te laten installeren als regiopresident, en hij kon niet naar Barcelona afreizen omdat hij dan zeker zou worden gearresteerd.